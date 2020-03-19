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Манчестер Сити начал переговоры со Стерлингом о новом контракте, – журналист

06:00 22 Читати українською
Манчестер Сити начал переговоры со Стерлингом о новом контракте, – журналист
Рахим Стерлинг / Reuters

Английский Манчестер Сити ведет переговоры со своим вингером Рахимом Стерлингом о продолжении сотрудничества на длительный срок.

"Горожане" стремятся удержать англичанина в команде и предлагают ему невероятные контрактные условия. Детали предложения расписал журналист Николо Скира в своем твиттере.

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Сити предложил Стерлингу контракт до лета 2024 года. По условиям нового соглашения вингер будет зарабатывать 20 млн евро в год. Текущий контракт Стерлинга с "горожанами" действует до 2023-го, однако Манчестер Сити стремится обезопасить себя от интереса к ведущему игроку со стороны других клубов, прежде всего мадридского Реала.

В нынешнем сезоне Рахим Стерлинг провел 24 матча в АПЛ, в которых забил 11 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг
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