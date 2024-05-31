Реал вскоре объявит о приходе Мбаппе, под которого придется перестраивать команду. Жертвой может стать Родриго, который проигрывает по статусу Винисиусу и Беллингему. Карло Анчелотти хочет сохранить бразильца, однако тот может соблазниться на трансфер, чтобы иметь стабильное игровое время.

Реал боится реакции Лунина на решение Анчелотти – финал Лиги чемпионов может разрушить планы "сливочных"

Форвардом заинтересовался Манчестер Сити, сообщает Marca. Чемпионы Англии внимательно следят за ситуацией и готовы предложить Родриго хорошие условия. 23-летний бразилец оставляет Реал своим приоритетом, но на днях в интервью неосторожно заявил, что Ман Сити – лучшая команда в мире.

Родриго пришел в Реал пять лет назад. В последних сезонах он превратился в ключевого игрока атаки. За прошлый чемпионат, в котором Мадрид взял титул, Родриго отметился 10 голами и 5 ассистами. Также он помог "сливочным" выйти в финал Лиги чемпионов.