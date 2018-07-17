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Манчестер Сити нацелился на Пьянича

19:44 54 Читати українською
Манчестер Сити нацелился на Пьянича
Миралем Пьянич / Фото: соцсети

Манчестер Сити хочет приобрести центрального хавбека Ювентуса Миралема Пьянича.

Манчестер Сити сделал Ювентусу официальное предложение относительно трансфера Миралема Пьянича, сообщает Tuttosport.

"Горожане" предложили туринцам 50 млн евро, однако получили отказ.

Ранее сообщалось, что Ювентус готов расстаться с Пьяничем, однако предложенная сумма должна составлять не менее 80 млн евро.

Из-за высокой цены от трансфера игрока ранее отказались Челси и Барселона.

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Теги
Трансферы Англия Ювентус Ювентус Миралем Пьянич Миралем Пьянич Манчестер Сити Манчестер Сити
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