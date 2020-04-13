Манчестер Сити нацелился на лучшего бомбардира Мундиаля U-17

Юный нападающий амстердамского Аякса Сонтье Хансен попал в сферу интересов английского Манчестер Сити.

Очередной талант школы Аякса попал на радар европейского топ-клуба, сообщает The Guardian.

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Хансен завоевал "Золотую бутсу" на чемпионате мира среди 17-летних, забив 6 голов за Нидерланды. Форвард имеет действующий до лета 2021 года контракт с Аяксом и уже успел дебютировать за первую команду. Поскольку соглашение Хансена с амстердамцами завершает действие через год, то заинтересованные клубы могут подписать его всего за 6 млн фунтов.

В сезоне 2019/20 Сонтье Хансен выступает за Йонг Аякс в Первом дивизионе. В его активе 10 матчей и 3 мяча в составе дубля амстердамского клуба.

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