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Манчестер Сити нацелился на лучшего бомбардира Мундиаля U-17

13 апреля 22:32 25 Читати українською
Манчестер Сити нацелился на лучшего бомбардира Мундиаля U-17
Сонтье Хансен / Pro Shots

Юный нападающий амстердамского Аякса Сонтье Хансен попал в сферу интересов английского Манчестер Сити.

Очередной талант школы Аякса попал на радар европейского топ-клуба, сообщает The Guardian.

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Хансен завоевал "Золотую бутсу" на чемпионате мира среди 17-летних, забив 6 голов за Нидерланды. Форвард имеет действующий до лета 2021 года контракт с Аяксом и уже успел дебютировать за первую команду. Поскольку соглашение Хансена с амстердамцами завершает действие через год, то заинтересованные клубы могут подписать его всего за 6 млн фунтов.

В сезоне 2019/20 Сонтье Хансен выступает за Йонг Аякс в Первом дивизионе. В его активе 10 матчей и 3 мяча в составе дубля амстердамского клуба.

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