Вингер Милана Рафаэль Леау может попробовать свои силы в АПЛ. В его услугах заинтересован действующий чемпион страны.

Наставнику "горожан" Пепу Гвардиоле очень симпатизирует игра 23-летнего португальца. Чемпионы Англии могут составить конкуренцию Челси в борьбе за лидера Милана, сообщает MEN со ссылкой на Calciomercato.

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Эти слухи появились на фоне все большего недовольства игрой Джека Грилиша, за которого год назад выложили 100 миллионов фунтов. Игрок сборной Англии тоже якобы не видит себя в тактических схемах Гвардиолы, поэтому попытается найти другой клуб.

Грилиш считает, что не приносит пользы на позиции левого вингера – именно там его обычно использует тренер. В Астон Вилле Джек обычно действовал на позиции атакующего хавбека и хочет получать игровое время именно в этой роли. СМИ сообщают, что англичанин уже сообщил друзьям, что не видит себя в следующем сезоне в Манчестер Сити. Интерес "горожан" к Леау объясняют именно возможным уходом Грилиша и желанием получить чистого вингера, которого хочет Гвардиола.

Контракт португальца с Миланом рассчитан до 2024 года. По итогам сезона 2021/22, в котором "россонери" завоевали Скудетто, Леау стал лучшим игроком Серии А. В текущей кампании вингер сыграл 8 матчей, забил 3 гола и отдал 6 ассистов.

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