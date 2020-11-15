Хороший старт бирмингемской Астон Виллы в новом сезоне английской Премьер-лиги не остался незамеченным местными грандами. Манчестер Сити проявляет интерес к двум ведущим исполнителям команды Дина Смита.

Главной целью "горожан" стал Джек Грилиш, утверждает Daily Star.

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Кроме того, Хосеп Гвардиола заинтересован в подписании Дугласа Луиса. Бразилец ранее принадлежал Манчестер Сити и манкунианцы имеют право обратного выкупа 22-летнего полузащитника за 25 млн фунтов. Всего на зимние трансферы боссы Сити якобы готовы потратить 100 млн.

К слову, в нынешнем сезоне Грилиш провел 8 матчей во всех турнирах (5 мячей, 6 ассистов), а в активе Дугласа Луиса – 8 поединков (2 результативные передачи).

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