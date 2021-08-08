Манчестер Сити может включить Силву в сделку по Кейну
21:16 - Читати українською
Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн остается трансферной целью Хосепа Гвардиолы.
Полузащитник "горожан" Бернарду Силва может оказаться в Тоттенхэме, сообщает Daily Mail.
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Манчестер Сити намерен предложить 26-летнего португальца "шпорам", чтобы снизить цену на форварда лондонцев Харри Кейна, на которого охотятся "горожане". Портал transfermarkt оценивает Бернарду в 70 млн евро, Кейна – в 120 млн.
В прошлом сезоне АПЛ Силва провел 26 матчей, в которых отличился двумя голами и 6-ю ассистами.
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