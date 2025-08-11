Хаби Алонсо остался недоволен Родриго Гоэсом во время Клубного ЧМ и серьезно рассматривает продажу игрока. Среди заинтересованных бразильцем команд появился и Манчестер Сити, сообщает Fichajes.

Реал готов своровать лидера Манчестер Сити – он не спешит продлевать контракт

"Горожане" почти избавились от Джека Грилиша, который вот-вот присоединится к Виталию Миколенко в Эвертоне. Также в Пепа Гвардиолы есть сомнения относительно будущего Савинью на Этихаде, поэтому Родриго может стать отличной опцией на фланге атаки.

Сообщается, что Манчестер Сити готов предложить за 24-летнего вингера Реала 100 миллионов евро: 80 сразу и еще 20 в виде бонусов. В ближайшие дни Родриго проведет встречу с руководством королевского клуба, чтобы окончательно решить, останется ли он в этом сезоне на Сантьяго Бернабеу.

Блохин в Реале: переговоры в Барселоне, бешеные деньги, кто остановил украинца от побега и почему проиграли все