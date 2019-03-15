Манчестер Сити может получить трансферный бан на год

ФИФА может наказать Манчестер Сити трансферным баном за нарушение правил о трансферах несовершеннолетних.

"Мы расследуем дело Манчестер Сити уже достаточно давно. Ожидаем, что в ближайшие неделю-две будет оглашен приговор, очень похожий на тот, что мы озвучили для Челси", – инсайдер ФИФА сообщил SunSport.

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Таким образом, Пеп Гвардиола может забыть об усилении команды в течение двух следующих трансферных окон. Напомним, что "горожане" хотели усилить позицию левого защитника Беном Чилвеллом из Лестера, а также найти замену ветерану Фернандиньо.