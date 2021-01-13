Манчестер Сити может подписать звезду Сассуоло – конкуренцию составят Ювентус и Милан
10:02 - Читати українською
Манчестер Сити уже планирует усиление на летнее трансферное окно.
Мануэль Локателли стал главной целью для усиления полузащиты Манчестер Сити, однако переход планируется только летом.
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По информации Daily Mail, сумма трансфера может составить около 30 млн фунтов стерлингов. Впрочем, "горожанам" придется выдержать конкуренцию со стороны Ювентуса и родного клуба Локателли – Милана.
К слову, Мануэль в текущем сезоне провел 16 матчей в составе Сассуоло, отметившись 2 голами и ассистом.
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