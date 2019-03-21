Манчестер Сити может подписать португальского вундеркинда за бешеные деньги

Португальский полузащитник Бенфики Жоау Фелиш привлекает все больше внимания европейских грандов.

Пеп Гвардиола всерьез заинтересовался в подписании потругальського вундеркинда Жоау Фелиш. Полузащитник Бенфики привлек внимание европейских грандов, в том числе и Манчестер Сити. Однако команды могут не сойтись в цене, ведь португальский гранд требует не менее 120 млн евро за своего таланта.

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Несмотря на то, что Фелиш не очень хорошо проявил себя в игре против Динамо Загреб, Чики Бегиристайн, который присутствовал на матче вместе с Хорхе Мендесом, не стал менее заинтересован в юной звезде, информирует Correio da Manhã.

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Манчестер Сити также рассчитывает на то, что Бернарду Силва станет преимуществом в борьбе за футболиста, поскольку бывший игрок Бенфики может помочь Фелишу адаптироваться в английском клубе.