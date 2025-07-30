Клаудио Эчеверри почти не играет за Манчестер Сити, поэтому хочет уйти в аренду, чтобы получить больше опыта в европейском футболе.

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Как сообщает Даниэле Лонго, "горожане" ведут переговоры с Ромой об аренде аргентинского полузащитника. Эчеверри готов перейти к "волкам", но римляне хотят не просто арендовать игрока, а включить в соглашение пункт о возможности выкупить хавбека.

Напомним, что Клаудио Эчеверри перешел в Манчестер Сити в январе 2024 года, но еще 11 месяцев находился в аренде в Ривер Плейти. За "горожан" 19-летний аргентинец сыграл в трех матчах, забив один гол. Соглашение Эчеверри с английским клубом действует до 2028 года.

Стоит заметить, что Жирона Виктора Цыганкова также хотела арендовать Клаудио Эчеверри.

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