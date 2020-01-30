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Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 0:1 – видео гола и обзор матча

09:37 116 Читати українською
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 0:1 – видео гола и обзор матча
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити принимал Манчестер Юнайтед в рамках 1/2 финала Кубка английской лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

 

Кубок лиги. 1/2 финала, ответный матч

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 0:1 (по сумме двух матчей – 3:2)

Гол: Матич, 35

Удаление: Матич, 76

Кубок английской лиги: Астон Вилла на последних минутах обыграла Лестер и стала первым финалистом турнира

Хозяева выходили на поле с гандикапом в 2 мяча, поэтому чувствовали чебе значительно свободнее соперника. Гости заставили занервничать команду Гвардиолы еще в первом тайме, Матич открыл счет.

Эгоистические действия форвардов Сити не позволили сравнять счет, но и "красные дьяволы" не нашли больше сил на второй мяч.

Таким образом Манчестер Сити сыграет в финале турнира против Астон Виллы.

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