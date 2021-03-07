Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед встречаются в центральном матче 27 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед стартует в 18:30 по Киеву. Прямая трансляция на Setanta Sports Ukraine, текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

Манчестер Сити подходит к дерби с 21-матчевой победной серией во всех турнирах. Команда Гвардиолы выдает грандиозную стабильность, методично обыгрывая каждого оппонента. Манчестер Юнайтед отстает от соседей на 14 очков и не может похвастаться такими результатами. В последних трех играх "дьяволы" не забили ни одного гола. Сити – явный фаворит поединка, но МЮ в этом сезоне умеет сводить топ-матчи к нулевым ничьим.

Александр Зинченко в рамках ротации играет строго в каждом втором матче Манчестер Сити. На неделе украинец отдыхал, поэтому сегодня прогнозируемо попал в стартовый состав. На фланге ему будет противостоять Джеймс – не самый страшный оппонент.

Стартовые составы команд

Манчестер Сіті: Эдерсон – Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко – де Брюйне, Родри, Гюндоган – Марез, Жезус, Стерлинг.

Запасные: Стеффен, Уокер, Агуэро, Ляпорт, Силва, Торрес, Менди, Фернандиньо, Фоден.

Манчестер Юнайтед: Хендерсон – Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – Мактоминей, Фред – Джеймс, Фернандеш, Рашфорд – Марсьяль.

Запасные: Грант, Теллес, Байли, Туанзебе, Уильямс, Матич, Диалло, Гринвуд, Шортайр.

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