Манчестер Сити – Ливерпуль: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ – как это было

В рамках 32-го тура АПЛ Манчестер Сити принимал Ливерпуль. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию встречи были в этой новости на "Футбол 24".

Матч 32-го тура АПЛ Манчестер Сити – Ливерпуль начался в 22:15 по киевскому времени и завершился разгромной победой "горожан" (4:0). Александр Зинченко весь поединок провёл в запасе.

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Видеотрансляция была доступна на канале "Setanta Sports" и в этой новости. "Футбол 24" также проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Гарсия, Ляпорт, Менди – де Брюйне, Родри, Гюндоган – Фоден, Жезус, Стерлинг

Запасные: Браво, Стоунз, Зинченко, Д. Силва, Б. Силва, Марез, Канселу, Отаменди, Дойл

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабинью, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане

Запасные: Адриан, Милнер, Кейта, Окслейд-Чемберлейн, Минамино, Ориджи, Джонс, Эллиот, Уильямс

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