Манчестер Сити принимает Ливерпуль в центральном матче 29-го тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сити – Ливерпуль стартует в 14.30 по киевскому времени. Смотреть игру в прямом эфире можно на сервисе Setanta Sports и на телеканале Setanta Sports Ukraine.

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Манчестер Сити борется с Арсеналом за чемпионство – "горожане" проигрывают 8 очков, но имеют матч в запасе. Ливерпуль не теряет надежд пробиться в топ-4, отставая от Тоттенхэма и Ньюкасла.

Пеп Гвардиола вынужден обойтись без лучшего бомбардира команды. Эрлинг Холанд, забивший уже 28 голов в текущей АПЛ, пропускает матч из-за повреждения.

Стартовые составы команд

Манчестер Сити: Эдерсон – Стоунз, Аканджи, Диаш, Аке – де Брюйне, Родри, Гюндоган – Марез, Альварес, Грилиш.

Запасные: Ортега, Уокер, Филлипс, Ляпорт, Бернарду, Гомес, Перроне, Палмер, Льюис.

Ливерпуль: Алиссон – Трент, Конате, ван Дейк, Робертсон – Эллиот, Фабиньо, Хендерсон – Салах, Гакпо, Жота.

Запасные: Келлехер, Гомес, Милнер, Фирмино, Окслейд-Чемберлен, Цимикас, Нуньес, Артур, Матип.