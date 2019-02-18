Манчестер Сити летом попытается приобрести Сауля, который должен заменить ветерана клуба

Полузащитник Атлетико Сауль Ньигес может перебраться на Туманный Альбион.

Манчестер Сити настроен сделать предложение Атлетико относительно приобретения Сауля Ньигеса, сообщает Daily Mail.

Сауль признался, при каком условии может покинуть Атлетико

Руководство "горожан" рассматривает 24-летнего хавбека, как потенциальную замену 33-летнему экс-игроку Шахтера Фернандиньо, который успел стать одним из лидеров анлийский команды.

Действующий контракт Сауля с Атлетико рассчитан до лета 2026 года, а его клаусула составляет 150 млн евро.

В текущем сезоне Ла Лиги игрок Атлетико провел 20 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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