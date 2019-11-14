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Манчестер Сити избежит дисквалификации из Лиги чемпионов вследствие нарушения финансового фэйр-плей

20:18 44 Читати українською
Манчестер Сити избежит дисквалификации из Лиги чемпионов вследствие нарушения финансового фэйр-плей
Игроки Манчестер Сити / AFP

Судебная палата клубной финансовой контрольной комиссии УЕФА озвучила решение о наказании Манчестер Сити за нарушение финансового фэйр-плей.

Манчестер Сити будет только оштрафован за нарушение финансового фэйр-плей, информирует The Athletic.

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Отмечается, что издание Der Spiegel расследовало дело Манчестер Сити и обнародовало реальный источник доходов от спонсорских контрактов. Одним из вариантов наказания английского клуба была дисквалификация на один год от еврокубков, но в итоге "горожане" выплатят штраф.

К слову, Манчестер Сити возглавляет группу C в Лиге чемпионов с 10 пунктами в активе, где соперником англичан есть донецкий Шахтер.

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Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Лига чемпионов Финансовый fair-play
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