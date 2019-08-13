Манчестер Сити избежал запрета на осуществление трансферов – ФИФА оштрафовала "горожан" на значительную сумму

ФИФА обнародовала наказание для Манчестер Сити за нарушение правил о трансферах несовершеннолетних.

Манчестер Сити избежал запрета на осуществление трансферов, зато Дисциплинарный комитет ФИФА решил оштрафовать клуб на 320 тысяч фунтов, сообщает пресс-служба организации.

Челси запрещено регистрировать новых футболистов в ближайшие 2 трансферных окна – официальное решение ФИФА

Напомним, "горожане" подписали футболиста Бенджамина Гарри, который имеет итальянское гражданство, через несколько дней после его 16-го дня рождения, но аргентинский клуб Велес, воспитанником которого является футболист, делает акцент на правиле, что игроки до 18 лет не могут переходить в другие клубы в европейских странах.

Манкунианцам угрожал запрет на регистрацию новых футболистов в течение двух трансферных окон. Ранее подобные санкции применялись к Реалу, Барселоне, Атлетико и Челси.

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