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Манчестер Сити ищет замену Гвардиоле – в поле зрения попал чемпион мира

17:18 203 Читати українською
Манчестер Сити ищет замену Гвардиоле – в поле зрения попал чемпион мира
Хосеп Гвардиола / ФК Манчестер Сити

Руководство "горожан" понимает неизбежность ухода Хосепа Гвардиолы из клуба и уже начало поиск нового тренера. Одним из кандидатов является Патрик Виейра, который сейчас тренирует Ниццу.

Ман Сити сформировал шорт-лист из тренеров, которые способны стать преемником Хосепа Гвардиолы после его ухода из клуба. Действующее соглашение испанца рассчитано до лета 2021-го, но не исключено, что Пеп все же покинет "горожан" уже этим летом. На всякий случай руководство клуба уже рассматривает 3-6 кандидатов на случай ухода испанца, информирует The Athletic.

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Одним из них является Патрик Виейра, который уже работал в системе Манчестер Сити после завершения карьеры игрока. После того чемпион мира-1998 возглавлял Нью-Йорк Сити, а сейчас не без успеха тренирует Ниццу, которая после 28-ми туров занимает 6 место в чемпионате Франции.

Отмечается, что 43-летний Виейра является одним из тех, кто способен заменить Гвардиолу без потери игрового стиля "горожан". Кандидатуры других тренеров, которых рассматривает руководство Манчестер Сити, пока не называются.

Напомним, слухи о возможном уходе Хосепа Гвардиолы усилились после дисквалификации "горожан" из еврокубков. Правда, сам испанец ранее уверял, что не собирается покидать команду и готов продолжить работу даже без выступлений в Лиге чемпионов.

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13:30
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Теги
Англия Патрик Виейра Патрик Виейра Ницца Ницца Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Манчестер Сити
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