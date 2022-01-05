Контракт испанца рассчитан до завершения сезона 2022/23, но "горожане" хотят иметь готовую замену, если 50-летний Гвардиола решит покинуть клуб. Манчестер Сити внимательно следит за успехами двух тренеров из Премьер-лиги.

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Речь идет о 39-летнем Микеле Артете и 45-летнем Патрике Виейра. Оба в свое время работали в системе Ман Сити, а сейчас возглавляют Арсенал и Кристал Пэлас соответственно. "Горожане" мониторят их развитие и вполне могут пригласить кого-то из этого дуэта на должность главного тренера. Адаптированность к системе клуба и АПЛ в целом делают их реальными вариантами, сообщает The Athletic.

Заметим, именно из Манчестер Сити Артета и перебрался в Арсенал, возглавив "канониров". Это его первый опыт самостоятельной тренерской работы. Патрик Вийера после ухода из Ман Сити работал главным тренером Нью-Йорк Сити и Ниццы. Контракт Артеты с Арсеналом действует до лета 2023-го, соглашение Виейра с Пэлас рассчитано на год дольше.

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