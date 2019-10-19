Манчестер Сити и ПСЖ следует дисквалифицировать из еврокубков, – президент Ла Лиги

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал Манчестер Сити и ПСЖ за возможное нарушение финансового фэйр-плей.

"Я считаю, что Манчестер Сити и ПСЖ должны быть наказаны по всей строгости и лишены возможности принять участие в турнирах УЕФА.

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Своими расходами они подрывают трансферный рынок и принципы финансового фэйр-плей. Почему Милан получил дисквалификацию на один сезон, а эти два клуба нет?" – поделился Тебас в интервью изданию Известия.

Ранее президент УЕФА Александр Чеферин заявлял, что готов отстранять клубы от участия в еврокубках за нарушение ФФП.

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