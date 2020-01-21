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Манчестер Сити и ПСЖ присоединились к гонке за "новым Пирло" из Брешии

21 января 23:33 53 Читати українською
Манчестер Сити и ПСЖ присоединились к гонке за "новым Пирло" из Брешии
Сандро Тонали / LaPresse

Полузащитник итальянской Брешии Сандро Тонали продолжает привлекать внимание ведущих европейских клубов.

Действующие чемпионы Англии и Франции активно интересуются хавбеком "ласточек", сообщает Sky Italia.

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Главным конкурентом Манчестер Сити и ПСЖ в борьбе за Тонали, очевидно, станет туринский Ювентус. Кроме того, "новый Пирло" пребывает на радарах еще двух итальянских грандов – Интера и Милана. Брешия борется за выживание в Серии А, поэтому не будет продавать 19-летнего таланта в январе. Однако, ломбардцы готовы рассмотреть предложения грандов в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Сандро Тонали провел 19 матчей в итальянском первенстве, в которых забил 1 мяч оформил 4 ассиста.

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