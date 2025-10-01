Манчестер Сити и Монако устроили перестрелку, сын Клюйверта забил своей экс-команде в стиле Ямаля: Юношеская ЛЧ
В среду, 1 октября, состоялись матчи 2-го тура Юношеской Лиги чемпионов. Читайте подробности на "Футбол 24".
Юношеская ЛЧ (U-19), 2-й тур
Монако – Манчестер Сити – 3:5
Голы: Хаддани, 35, 61, Чуквуани, 90+1 – Сангаре, 13, 33, 89, Гомес, 19 (автогол), Макайду, 50
Барселона – ПСЖ – 2:1
Голы: Клюйверт, 67, Эспарт, 73 – Чтай-Теламио, 43
Удалены: Кампос, 24 – Слама, 57 (вторая ЖК)
Боруссия Д – Атлетик – 0:4
Голы: Лосано, 52, Сальвадор, 79, Ушер, 84, Митого, 86
На 57-й минуте удален Кениг (Боруссия Д, вторая ЖК)
Героем матча Монако – Манчестер Сити стал форвард Сангаре, который оформил хет-трик. Прошлым летом он перешел в ряды "горожан" из ПСЖ и хорошо знал соперника. Благодаря этой результативности он вышел в лидеры в списке лучших снайперов турнира.
Еще один экс-игрок ПСЖ забил в ворота своей бывшей команды. Это – 18-летний форвард Барселоны Шейн Клюйверт, сын Патрика Клюйверта. Десять лет назад он провел в ПСЖ один год, после чего перебрался в стан "блаугранас". Свой гол в этой встрече Шейн забил в стиле Ламина Ямаля: ворвался в штрафную площадь слева и правой ногой закрутил мяч в сетку.
