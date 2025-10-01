Юношеская ЛЧ (U-19), 2-й тур

Монако – Манчестер Сити – 3:5

Голы: Хаддани, 35, 61, Чуквуани, 90+1 – Сангаре, 13, 33, 89, Гомес, 19 (автогол), Макайду, 50

Барселона – ПСЖ – 2:1

Голы: Клюйверт, 67, Эспарт, 73 – Чтай-Теламио, 43

Удалены: Кампос, 24 – Слама, 57 (вторая ЖК)

Боруссия Д – Атлетик – 0:4

Голы: Лосано, 52, Сальвадор, 79, Ушер, 84, Митого, 86

На 57-й минуте удален Кениг (Боруссия Д, вторая ЖК)

Героем матча Монако – Манчестер Сити стал форвард Сангаре, который оформил хет-трик. Прошлым летом он перешел в ряды "горожан" из ПСЖ и хорошо знал соперника. Благодаря этой результативности он вышел в лидеры в списке лучших снайперов турнира.

Еще один экс-игрок ПСЖ забил в ворота своей бывшей команды. Это – 18-летний форвард Барселоны Шейн Клюйверт, сын Патрика Клюйверта. Десять лет назад он провел в ПСЖ один год, после чего перебрался в стан "блаугранас". Свой гол в этой встрече Шейн забил в стиле Ламина Ямаля: ворвался в штрафную площадь слева и правой ногой закрутил мяч в сетку.

