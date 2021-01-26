У донецкого Шахтера появились серьезные конкуренты в борьбе за 17-летнего форварда Флуминенсе.

Кайки попал на радары двух английских грандов – Манчестер Сити и Ливерпуля, сообщает UOL. Это значительно усложняет задачу "горнякам", которые уже сделали первые шаги навстречу трансферу.

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Недавно в Бразилию Шахтер отправлял руководителя селекционного депертамента Жозе Боту. Он якобы представил бразильскому клубу первоначальное предложение по контракту. Интересно, что Кайки сможет сменить клуб только 11 июня 2021 года, когда ему исполнится 18 лет.

Заметим, что представители бразильца отказались продлевать контракт с Флуминенсе, ведь нацелены летом перебраться в Европу. Сам Кайки – лучший бомбардир чемпионата Бразилии U-17. "Новый Неймар", как называют его за океаном, уже успел провести два матча за национальную сборную U-16.

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