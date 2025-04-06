Финансовые трудности могут нанести серьезные хлопоты Барселоне в вопросе подписания нового контракта с Ламином Ямалем. На фоне этой ситуации топ-клубы Европы активно мониторят ситуацию относительно 17-летнего испанского вингера. Среди них в частности Ливерпуль и Манчестер Сити, сообщает Mundo Deportivo.

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Каталонцам все же удалось зарегистрировать Дани Ольмо на финальную часть текущего сезона, однако летом клубу придется продать как минимум нескольких игроков, чтобы разгрузить зарплатный бюджет. Талантливый Ламин Ямаль, пожалуй, последний игрок, о продаже которого думает Барселона.

Однако действующее соглашение вундеркинда действует всего лишь до лета 2026, а потому агент игрока Жорже Мендеш будет просить о существенном повышении зарплаты Ямаля, чтобы сделать его контракт самым дорогим в команде. Речь идет о соглашении до 2030 года. Если переговоры будут дальше затягиваться, топ-клубы Европы готовы переманить Ламина к себе.

Напомним, что в текущем сезоне Ямаль сыграл 42 матча за "блаугранас" во всех турнирах, забив 13 голов и отдав 19 ассистов.

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