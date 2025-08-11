Манчестер Сити включился в борьбу за Хави Симонса. “Горожане” возобновили контакты с агентом полузащитника Али Баратом на фоне возможного ухода Савио, информирует журналист Саша Тавольери.

Переговоры о трансфере 22-летнего нидерландца также ведет Челси. При этом, согласно The Guardian, "синие" готовы включить Кристофера Нкунку в сделку по Симонсу. Француз ранее уже выступал за РБ Лейпциг, но сейчас не желает возвращаться в бывший клуб.

В прошлом сезоне Бундеслиги Симонс провел 25 матчей, отметившись 10 голами и 7 ассистами.

