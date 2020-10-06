Манчестер Сити и Челси усилили последнюю команду АПЛ
10:32 - Читати українською
Лондонский Фулхэм получил солидное усиление от английских грандов.
Лофтус-Чик и Йоахим Андерсен присоединились на правах аренды к Фулхэму из Челси и Лиона соответственно, сообщает официальный сайт клуба.
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Еще один новичок "дачников" – Тосин Адарабьойо – подписал полноценный контракт сроком на 3 года, покинув Манчестер Сити. Другие детали сделки не разглашаются.
К слову, Фулхэм не набрал еще ни одного очка за 4 тура, имея катастрофическую разницу мячей – 3:11 и сейчас занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ.
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