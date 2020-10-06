Лофтус-Чик и Йоахим Андерсен присоединились на правах аренды к Фулхэму из Челси и Лиона соответственно, сообщает официальный сайт клуба.

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Еще один новичок "дачников" – Тосин Адарабьойо – подписал полноценный контракт сроком на 3 года, покинув Манчестер Сити. Другие детали сделки не разглашаются.

К слову, Фулхэм не набрал еще ни одного очка за 4 тура, имея катастрофическую разницу мячей – 3:11 и сейчас занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ.

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