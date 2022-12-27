Леау стал безусловным лидером команды и помог ей завоевать Скудетто в прошлом сезоне. Однако контракт игрока заканчивается летом 2024 года, а стороны до сих пор не могут найти компромисс по его продлению. Именно поэтому Милан вынужден искать кандидатов на замену.

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Помочь "россонери" готов Манчестер Сити, который может предложить итальянцам обмен Леау на Джека Грилиша, сообщает Calciomercatoweb. У "горожан" не возникнет проблем с тем, чтобы удовлетворить требования португальца, но договориться с Миланом будет гораздо сложнее.

Действующие чемпионы Италии убеждены, что о "сухом" обмене не может быть и речи. По их мнению, потенциал Леау значительно выше, чем у Грилиша. Кроме того, Милан не потянет зарплату англичанина, который в Ман Сити зарабатывает более 15 миллионов евро. Следовательно, даже возможная доплата от англичан не сделает эту операцию более реальной. "Россонери" прежде всего настроены продлить контракт с Леау.

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