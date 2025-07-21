Звезда Челси Коул Палмер может оформить камбэк в команду Пепа Гвардиолы.

Результаты Коула Палмера на Клубном чемпионате мира-2025 не остались незамеченными в Манчестер Сити. Пеп Гвардиола попытается вернуть воспитанника "горожан", сообщает Fichajes.

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Ради трансфера 23-летнего англичанина Сити придется выложить по меньшей мере 170 миллионов евро – сумму, которая побьет британский трансферный рекорд.

В 2023 году Челси заплатил за игрока 47 миллионов евро. За два сезона в составе "пенсионеров" Палмер превратился в главную звезду команды и одного из самых желанных игроков мира.

Также Палмером недавно начал интересоваться ПСЖ, в ворота которого Коул оформил дубль в победном (3:0) финале КЧМ-2025.

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