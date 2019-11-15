Манчестер Сити хочет усилить проблемную позицию игроком Лестера – "горожане" выберут из двух вариантов

Английский Манчестер Сити намерен подписать одного из центральных защитников Лестера в период зимнего трансферного окна.

"Горожане" хотят усилить линию обороны одним из основных центрбеков команды Брендана Роджерса – Джонни Эвансом или Чагларом Союнчю, информирует Sky Sports.

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Из-за тяжелой травмы Эмерика Ляпорта и плохой формы Николаса Отаменди Хосеп Гвардиола вынужден ставить в защиту номинального хавбека Фернандиньо. Руководство Манчестер Сити готово выделить на усиление команды около 100 миллионов фунтов.

Отметим, что в текущем розыгрыше АПЛ Эванс и Союнчю сыграли во всех 12 матчах, а "лисы" сейчас занимают второе место в турнирной таблице.

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