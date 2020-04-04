Манчестер Сити хочет приобрести сразу трех игроков Интера

Руководство "горожан" запланировало настоящее ограбление Интера.

Защитники Интера Алессандро Бастони и Милан Шкриняр заинтересовали Манчестер Сити, сообщает express.co.uk.

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Но приритетом для команды Гвардиолы является звездный форвард миланцев Лаутаро Мартинес. Именно с приобретением аргентинца может возникнуть самая большая трудность, ведь он попал в трансферный шорт-лист Барселоны.

В нынешнем сезоне Серии А Мартинес провел 22 матча, в которых отметился 11-ю голами и 4-мя ассистами.

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