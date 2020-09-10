Манчестер Сити включился в борьбу за 22-летнего француза, сообщает Mirror.

Месси действительно мог оказаться в Манчестер Сити – в СМИ "слили" документ с предложением для Барселоны

Фаворитом на подписание звезды Лиона считался Арсенал, однако "канониры" не готовы отдать 50 млн евро за Ауара. Игра хавбека понравилась не только Артете, но и его учителю и давнему товарищу – Хосепу Гвардиоле. Вероятно, Манчестер Сити будет более настойчивым в попытках приобрести полузащитника, чем конкуренты из Лондона.

Добавим, что Ауар вместе с Лионом сенсационно пробился в полуфинал прошлой Лиги чемпионов. На стадии 1/4 "ткачи" выбили именно Манчестер Сити.

Челсі бомбить трансферний ринок: 3 зірки, фіналіст ЛЧ і німецький "принц" – 200 мільйонів, які й не снилися конкурентам