Сразу 5 клубов заинтересовались в услугах Нико Гонсалеса: 3 из них выступают в АПЛ, 1 в Бундеслиге и еще 1 в Серии А, сообщает Marca.

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Единственный клуб, об интересе которого известно, – Манчестер Сити. Барселона же не собирается отпускать одну из своих главных надежд и уже готовится продлить контракт с ним. Действующее соглашение Нико с "блаугранас" рассчитано до 2024 года, а клаусула составляет 500 млн евро.

К слову, Нико провел 29 поединков за каталонцев в текущем сезоне, в которых отметился 2 голами и 2 ассистами.

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