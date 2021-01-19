Ромелу Лукаку пользуется спросом на трансферном рынке. Один из лидеров нынешнего Интера не спешит менять клубную прописку.

Бельгийский нападающий не готов переезжать на Туманный Альбион, сообщает Express Sport. Соответственно, все попытки Манчестер Сити и Хосепа Гвардиолы подписать Ромелу будут напрасными.

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По информации источника, Лукаку не желает возвращаться в Англию и хочет отработать контракт с Интером, который рассчитан до лета 2024 года. Заметим, что в 27-летней звезды уже есть опыт выступлений в АПЛ (Челси, Эвертон и МЮ).

В текущем сезоне Серии А Ромелу продолжает феерить с "нерадзурри" – в 17 матчах забил 12 раз и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает Лукаку в 90 млн евро.

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