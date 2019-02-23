Манчестер Сити грозят санкции за нелегальный платеж агенту Санчо

Манчестер Сити также может быть наказан за нарушение правил при переходе несовершеннолетних футболистов.

Манчестер Сити заплатил 200 тысяч фунтов стерлингов агенту Джейдона Санчо, когда тому было 14 лет, сообщает Der Spiegel.

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По информации издания, "горожане" провели платеж в марте 2015 года, когда Санчо перешел в Манчестер Сити из Уотфорда. По правилам Футбольной ассоциации, молодые футболисты не могут быть представлены агентами, пока им не исполнится 16 лет.

Манчестер Сити в документах указал, что 200 тысяч фунтов стерлингов было заплачено Эмека Обаси за работу скаутом в Центральной и Южной Америке, но фактически утверждается, что это был его гонорар за переход Санчо из Уотфорда.

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Правила также запрещают финансово стимулировать молодых игроков. Немецкая газета утверждает, что "горожане" присылали письма отцу Санчо с указанием зарплаты, которую игрок будет получать, перейдя на профессиональный уровень. При этом адвокат клуба понимал, что таким образом нарушаются правила.

Санчо не провёл ни одного матча за основной состав Манчестер Сити и в августе 2017 перешел в Боруссию Д по 8 млн фунтов.

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