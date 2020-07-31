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Манчестер Сити готовится к подписанию Шкриняра – в трансфере лично заинтересован Гвардиола

13:35 - Читати українською
Манчестер Сити готовится к подписанию Шкриняра – в трансфере лично заинтересован Гвардиола
Милан Шкриняр / Фото ФК Интер

Защитник Интера Милан Шкриняр может перебраться на Туманный Альбион.

Милан Шкриняр является одной из приоритетных целей Манчестер Сити на летнее трансферное окно, сообщает The Sun.

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На подписании 25-летнего словака лично настаивает наставник "горожан" Хосеп Гвардиола. По данным портала Transfermarkt, стоимость Милана составляет 48 млн евро, но Сити готов даже переплатить ради перехода защитника.

В нынешнем сезоне Серии А Шкриняр провел 31 поединок, в которых отметился двумя ассистами.

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