Манчестер Сити готовится к подписанию Шкриняра – в трансфере лично заинтересован Гвардиола

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Машина смерті в атаці Динамо, король повітря із Карпат: призовий кросворд від головного редактора
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Вольфсбург провел спарринг с Лейпцигом перед выездом в Украину – у "волков" есть очень проблемная позицияЛига Европы — 30 июль 2553
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Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛАнглия — 30 июль 11143
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Луческу провел первую тренировку в Динамо – появились фотоУкраина — 30 июль 21471
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Динамо и Шахтер тотально уступили Заре – УПЛ опубликовала символическую сборную сезонаУкраина — 30 июль 3961