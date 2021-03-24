Форвард Боруссии Б Эрлинг Холанд может спровоцировать противостояние между европейскими грандами.

В лагере Манчестер Сити понимают, что подписать Эрлинга Холланд будет очень сложно. "Горожане" считают, что на пути им станет Реал, сообщает The Telegraph.

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Именно мадридский клуб называют главным фаворитом в борьбе за 20-летнего норвежца. "Сити" видит в Эрлинге достойную замену для 32-летнего Серхио Агуэро, который уже летом может попрощаться с командой Гвардиолы.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Холанд провел 21 матч, в которых видзанчився 21-м голом.

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