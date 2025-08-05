Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Манчестер Сити работает над новым контрактом для Родри, который должен стать ключевым шагом в борьбе за сохранение лидера. Соглашение будет предусматривать существенное улучшение финансовых условий и будет действовать до лета 2029 года. Таким образом, Сити хочет полностью закрыть вопрос потенциального трансфера испанца в мадридский Реал.

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В клубе опасаются сценария, при котором Родри войдет в финальные два года действующего соглашения без четкой позиции относительно будущего. Особенно учитывая заинтересованность со стороны Реала, который рассматривает игрока как потенциальную цель на 2026 год.

Несмотря на сложную травму – разрыв передней крестообразной связки осенью 2024 года – Родри смог вернуться на поле в предпоследнем туре АПЛ против Борнмута, а затем помог клубу на клубном чемпионате мира-2025 в США. Впечатленные самоотдачей хавбека, руководители Манчестер Сити решили вознаградить его новым соглашением.

Внутри клуба считают Родри не только ключевым исполнителем, но и потенциальным капитаном на будущее.

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