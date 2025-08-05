Манчестер Сити готовит ответ Реалу – решение по Родри принято
Манчестер Сити планирует существенно повысить зарплату своему лидеру Родри.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Манчестер Сити работает над новым контрактом для Родри, который должен стать ключевым шагом в борьбе за сохранение лидера. Соглашение будет предусматривать существенное улучшение финансовых условий и будет действовать до лета 2029 года. Таким образом, Сити хочет полностью закрыть вопрос потенциального трансфера испанца в мадридский Реал.
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В клубе опасаются сценария, при котором Родри войдет в финальные два года действующего соглашения без четкой позиции относительно будущего. Особенно учитывая заинтересованность со стороны Реала, который рассматривает игрока как потенциальную цель на 2026 год.
Несмотря на сложную травму – разрыв передней крестообразной связки осенью 2024 года – Родри смог вернуться на поле в предпоследнем туре АПЛ против Борнмута, а затем помог клубу на клубном чемпионате мира-2025 в США. Впечатленные самоотдачей хавбека, руководители Манчестер Сити решили вознаградить его новым соглашением.
Внутри клуба считают Родри не только ключевым исполнителем, но и потенциальным капитаном на будущее.
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