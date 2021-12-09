В ближайшие месяцы клуб планирует начать переговоры по продлению контракта 27-летнего португальца, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ассист Зинченко в Лиге чемпионов в видеообзоре матча РБ Лейпциг – Манчестер Сити – 2:1

Действующее соглашение Канселу рассчитано аж до лета 2025 года, однако руководство "горожан" хочет наградить защитника за удачные выступления в течение длительного периода. Манчестер Сити считает защитника одним из ключевых игроков на ближайшие сезоны. Два года назад Канселу приходил из Ювентуса как правый защитник, однако безболезненно переместился на противоположный фланг и стал любимцем Гвардиолы, отправив в запас Александра Зинченко.

Добавим, что в текущем сезоне португалец провел 22 матча, в которых отличился 2 голами и 6 ассистами.

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