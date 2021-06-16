Манчестер Сити определился со списком игроков, которыми может усилить состав на следующий сезон.

Манчестер Сити возобновил интерес к Микелю Оярасабалю, информирует Eurosport. Испанца рассматривают в статусе замены Рахиму Стерлингу или Бернарду Силве, которые могут покинуть чемпионов Англии.

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Кроме Оярсабаля, Ман Сити проявляет интерес к форварду Интера Ромелу Лукаку и нападающему Атлетико Жоау Фелишу, которого "горожане" пытались приобрести длительное время. Альтернативным вариантом является Лаутаро Мартинес, однако стороны еще не контактировали по поводу перехода аргентинца.

Отметим, что Оярсабаль провел 43 матча за Реал Сосьедад в сезоне 2020/21, записав в свой актив 13 голов и 10 ассистов. Лукаку в 44 поединках за Интер отличился 30 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Фелиш же отметился 10 голами и 6 ассистов в 40 встречах в составе Атлетико в прошлом сезоне.

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