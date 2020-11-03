Манчестер Сити готовится предложить Месси контракт, предусматривающий 3 года выступлений в АПЛ и еще два сезона в дочерней команде Нью-Йорк Сити, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Telegraph.

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По информации источника, в январе 2021 "горожане" сделают предложение аргентинцу. Капитан каталонцев сможет начать переговоры с другими клубами, поскольку у него останется шесть месяцев до истечения соглашения с Барселоной.

Пользуясь неопределенностью, которая есть в каталонском клубе из-за отставки президента Жозепа Марии Бартомеу и его совета директоров, английский клуб хочет убедить Месси присоединиться к Манчестер Сити.

Добавим, что Месси защищает цвета Барселоны с 2003 года. С "сине-гранатовыми" форвард завоевал 34 трофея. Во время прошлого трансферного окна Лео хотел покинуть клуб, однако из-за бюрократических проблем был вынужден остаться.

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