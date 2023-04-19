"Голубой" коллектив из Манчестера, похоже, сделает все возможное, чтобы уберечь Эрлинга Холанда – своего главного бомбардира.

В контракте, который норвежец подписал в июле, содержался пункт, позволявший ему уйти за 150 миллионов фунтов стерлингов в конце второго сезона в клубе. Теперь такая опция отменена, сообщает The Athletic.

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Дело в том, что это напрямую связано с Хосепом Гвардиолой, но аннулировалось после того, как испанский специалист продолжил сотрудничество до 2025 года. "Городяне" уже готовятся предложить Холанду новый контракт.

Эрлинг не прочь, ведь счастлив в Сити и считает, что находится в правильной команде для развития. Кроме этого, клуб сдержал ряд обещаний, которые дал во время переговоров прошлой весной, что тоже импонирует 22-летнему игроку.

В этом сезоне Холанд демонстрирует монструозные показатели результативности: 47 голов и 6 результативных передач в 40 поединках за Ман Сити.

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