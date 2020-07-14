Манчестер Сити готовил апелляцию еще задолго до решения УЕФА о дисквалификации из Лиги чемпионов

Руководство Манчестер Сити заранее подготовилось к первому вердикту от УЕФА об отстранении от еврокубков.

Манчестер Сити еще полтора года назад начал готовиться к апелляции решения УЕФА, которое в то время еще не было принято, сообщает Daily Mail.

Манчестер Сити получил официальный вердикт относительно дисквалификации из еврокубков

В лагере "горожан" были убеждены, что УЕФА дисквалифицирует команду от участия в ЛЧ за нарушение правил ФФП, и еще в прошлом году собрали команду юристов для обжалования вердикта в арбитражном суде (CAS).

Напомним, Манчестер Сити выиграл апелляцию и отстранения команды от участия в Лиге чемпионов на два года – было отменено.

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