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Манчестер Сити готов заплатить 60 млн фунтов за трансферную цель Барселоны

13:12 79 Читати українською
Манчестер Сити готов заплатить 60 млн фунтов за трансферную цель Барселоны
Фрэнки де Йонг / фото из соцсетей

Полузащитник Аякса Фрэнки де Йонг может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Манчестер Сити является фаворитом в борьбе за полузащитника Аякса Фрэнки де Йонга, сообщает Daily Mirror.

Манчестер Сити зимой планирует подписать полузащитника – среди претендентов соперник Шахтера в Лиге чемпионов

По информации издания, на подписание 21-летнего голландца чемпионы Англии готовы выделить около 60 млн фунтов.

Отмечается, что в последнее время "горожане" серьезно продвинулись в переговорах с Аяксом, опередив Барселону и Тоттенхэм, которые давно следят за хавбеком.

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Стороны могут договориться о трансфере уже в ближайшее время, однако переход состоится только летом.

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