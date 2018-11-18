Манчестер Сити готов заплатить 60 млн фунтов за трансферную цель Барселоны

Полузащитник Аякса Фрэнки де Йонг может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Манчестер Сити является фаворитом в борьбе за полузащитника Аякса Фрэнки де Йонга, сообщает Daily Mirror.
Манчестер Сити зимой планирует подписать полузащитника – среди претендентов соперник Шахтера в Лиге чемпионов
По информации издания, на подписание 21-летнего голландца чемпионы Англии готовы выделить около 60 млн фунтов.
Отмечается, что в последнее время "горожане" серьезно продвинулись в переговорах с Аяксом, опередив Барселону и Тоттенхэм, которые давно следят за хавбеком.
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Стороны могут договориться о трансфере уже в ближайшее время, однако переход состоится только летом.