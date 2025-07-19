Манчестер Сити сделал формальный запрос в Бернли относительно трансфера Джеймса Траффорда, сообщает Sky Sports. 22-летний английский голкипер, который является воспитанником клуба, перешел в Бернли в 2023 году за 19 миллионов евро с бонусами. В той сделке "горожане" предусмотрели опцию обратного выкупа за 40 миллионов евро.

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Сейчас Манчестер Сити рассматривает возможность возвращения Траффорда, однако хочет договориться о меньшей сумме, чем прописано в соглашении об обратном трансфере. Если переход состоится, Бернли придется искать нового основного вратаря. В шортлисте тренера Скотта Паркера появился кандидат – 31-летний Штефан Ортега из Манчестер Сити. Немецкий вратарь за три сезона провел 56 матчей во всех турнирах, обычно подменяя Эдерсона.

Ранее на Траффорда претендовал и Ньюкасл, который предлагал 27 миллионов евро с бонусами, но Бернли отклонил это предложение.

Возвращение Джеймса Траффорда в Манчестер Сити может стать символическим завершением круга. Он провел в клубе 8 лет, однако не дебютировал в первой команде – вместо этого отправлялся в аренды в Акрингтон и Болтон, где проявил себя, прежде чем окончательно уйти в Бернли.

В составе Бернли Траффорд провел 73 матча. Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.

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