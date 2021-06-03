После фиаско в финале Лиги чемпионов английский Манчестер Сити рассматривает вариант с серьезной перестройкой первой команды.

Хавбек Бернарду Силва может покинуть "горожан" в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

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После ухода Агуэро менеджмент Ман Сити стремится укрепить линию атаки. В сферу интересов манкунианцев входят дорогие форварды вроде Кейна и Холанда, поэтому вырученные за португальца средства направят на подписание забивного нападающего. Победитель Лиги наций 2018/19 в составе сборной имеет действующий до лета 2025-го контракт с "горожанами".

В сезоне 2020/21 Бернарду Силва провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач.

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