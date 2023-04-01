Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт из-за недостатка игрового времени может покинуть действующих чемпионов Англии.

Ляпорт потерял место в стартовом составе Манчестер Сити, из-за чего готов сменить клуб. "Горожане" также не против попрощаться с испанским центрбеком, сообщает 90Min.

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Уже нашлось два потенциальных клуба для Эмерика – Тоттенхэм и ПСЖ. Transfermarkt оценивает Ляпорта в 30 млн евро.

Добавим, что центральный защитник провел за Манчестер Сити 16 матчей в текущем сезоне, в которых отметился 1 результативной передачей.

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