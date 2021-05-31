Пока еще капитан Реала получил довольно неожиданный вариант продолжения карьеры в составе чемпионов Англии.

Манчестер Сити размышляет над подписанием 35-летнего Серхио Рамоса. Многолетний лидер "сливочных", похоже, покинет Мадрид после 16 лет выступлений за Реал, ведь не согласовал новый контракт с клубом. Испанские СМИ уверены, что уход Рамоса неизбежен.

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"Горожане" готовы предложить Серхио контракт на 2 года с возможностью дальнейшего перехода в Нью-Йорк Сити (оба клуба входят в одну корпорацию City Football Group). По мнению Гвардиолы, опыт Рамоса поможет Манчестер Сити в борьбе за победу в Лиге чемпионов, которая так не покорилась "горожанам" в сезоне 2020/21. Заметим, именно двухлетнее соглашение Серхио требовал от Реала, но так и не получил желаемого.

Кроме того, переход Эрика Гарсии в Барселону заставляют Сити искать нового центрбека. Испанский ветеран является едва ли не идеальным кандидатом для чемпионов Англии, сообщает Cope со ссылкой на ESPN.

Напомним, в сезоне 2020/21 Рамос, который перебрался в Мадрид в 2005-м, провел 21 матч во всех турнирах (4 гола и 1 ассист). Опытный защитник не попал в заявку сборной Испании на чемпионат Европы.

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