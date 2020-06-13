Манчестер Сити готов организовать Ливерпулю чемпионский коридор на своем стадионе

Манчестер Сити может отметить результаты Ливерпуля в нынешнем сезоне АПЛ коридором почета.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола и игроки команды организуют Ливерпулю чемпионский коридор, если "красные" оформят чемпионство до матча против Манчестер Сити, утверждает Mirror.

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К слову, на вынужденную паузу в АПЛ из-за пандемии коронавируса Ливерпуль ушел лидером, опережая Манчестер Сити на 25 очков. Для досрочного оформления чемпионства, подопечным Юргена Клоппа необходимо набрать шесть очков в последних девяти матчах чемпионата.

В ближайших двух турах после рестарта Ливерпуль сыграет с Эвертоном и Кристал Пэлас, после этого "красные" поедут в гости к Манчестер Сити. Теоретически, если обе команды одержат по две победы, первый матч в статусе чемпионов АПЛ текущего сезона подопечные Юргена Клоппа проведут именно на стадионе "горожан".

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